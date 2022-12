Bancomat | l’Antitrust dice no alle commissioni di 1 | 5 per tutte le operazioni

IL NUOVO MODELLO PROPOSTO DASPA Come si legge nel ...DASPA Come si legge nel provvedimento dell', il ...della carta che accede al prelievo in circolarità e ad introdurre'...'Auntitrust ieri ha chiuso'istruttoria sul consorzio, relativa alla modifica del modello di remunerazione dei prelievi in circolarità da ATM , cioè quelli effettuati presso altra banca rispetto a quella che ha ...