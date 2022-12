Basket | Gevi Napoli ko a Brescia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Seconda sconfitta di fila lontano dal PalaBarbuto per la, che cede nettamente aper 95-72 sul campo della Germani. Ancora assente tra gli azzurri per infortunio Robert Johnson. Buscaglia – come riporta .today.it - schiera Michineau, Uglietti, Stewart, Zanotti e Williams nello ‘starting five’. I padroni di casa partono subito forte al termine del primo quarto danno già un’accelerata importante, chiudendo sul 26-15. A regnare, invece, nella seconda frazione è l’equilibrio, conche riduce sensibilmente lo svantaggio a – 9 all’intervallo. Al rientro in campo il divario in campo tra le due squadre si allarga eipoteca il match con uno strepitoso terzo quarto, chiuso sul + 21 (81-60). Nell’ultima frazione i lombardi controllano l’ampio vantaggio e ...

