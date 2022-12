OA Sport

Quinta vittoria di fila per l'Handball Erice, che, nella penultima giornata d'andata del campionato di serie A, espugna il campo del Mezzocorona con il risultato finale di 22 a 34. Gara sempre condotta per le ericine, che aggiungono punti importanti in classifica nell'agguerrita lotta in zona play - ...A seguire la Serie A2, che alle 15 nella prima gara di ritorno sfiderà il Flavioni di Civitavecchia. Lo stesso tecnico Settembre sarà affiancato da Francesco Andolina nell'ambito della ... Pallamano femminile, Serie A: Salerno pareggia contro Brixen Südtirol. Pontinia torna in vetta Quinta vittoria consecutiva per l'Handball Erice che si impone a Mezzocorona per 34-22 nella decima giornata del campionato di serie A1 di pallamano.Quinta vittoria di fila per l’Handball Erice, che, nella penultima giornata d’andata del campionato di serie A femminile, espugna il campo del Mezzocorona ...