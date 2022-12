Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli prima litigano | poi fanno pace e lei confessa di avere un ritardo nel ciclo!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Non solo l’amore, ma anche i flirt sembrerebbe che non siano belli se non sono litigarelli. Per ogni dubbio citofonare la Casa del Gf Vip 7 e chiedere di. La coppia o forse ex nelle scorse halitigato, poi ha fattoe per finire si è lasciata andare alla passione, con tanto di confessione… shock! Cosa sarà successo fra i due? Andiamo con ordine. Come riportato da Biccy.it, alle ennesime accuse dell’hair stylist,è sbottata: Tu non hai capito nulla e questo mi dà fastidio. Mi sta bene che hai voluto interrompere la frequentazione, ma non andare a dire in giro che non faccio discorsi profondi per farmi passare da scema. Come faccio a fare discorsi profondi? Mentre parlo tu prendi e ti alzi e vai via. Ti prego di non ...