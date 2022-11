“Spalletti sta lavorando benissimo su un aspetto” | che complimenti al tecnico del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Mauro Pepe, noto mental coach, è intervenuto a Radio Marte. Pepe ha parlato di diversi aspetti molto importanti nel calcio moderno e ha analizzato la situazione in casain merito alla preparazione svolta dae il suo staff. Di seguito quanto evidenziato: “Per nessuna squadra sarà facile riprendere il campionato. La sfida sarà quella degli allenatori che dovranno far in modo che i calciatori si concentrino solo sulle cose importanti.potrebbe far concentrare i suoi su poche cose, quelle che lui reputa veramente importanti, iniziando da subito con allenamenti ad alta intensità”. “lavora molto bene su un” “Da qui alla ripresa del campionato, secondo me, per i calciatori saranno rilevanti la parte atletica e quella mentale insieme. Le neuroscienze, ...