Kanye West delira | “Mi piace Hitler | ha fatto cose buone C’è la mafia ebraica”

'Tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore che mettono sul tavolo, soprattutto Hitler. Vedo delle cose buone anche in Hitler. Amo tutti'. Lo ha detto, il rapper ex marito di Kim Kardashian, in un'intervista con il cospirazionista Alex Jones. Hitler ha 'inventato le autostrade, il microfono che io uso. Non si può dire ad alta voce che nella bufera, ma ormai non è una novità. Il celebre rapper negli ultimi tempi è finito al centro del dibattito pubblico per una serie di esternazioni piuttosto opinabili.