Ischia | l’ultima drammatica notizia dai soccorritori

(Di giovedì 1 dicembre 2022) A Casamicciola è una corsa contro il tempo per trovare i dispersi della frana che ha colpito la cittadina nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 novembre. I dispersi restano tre, uno sarebbe stato individuato ed è stata trovata la nona vittima della tragedia: il cadavere è stato rinvenuto in via Santa Barbara tra le macerie della frana. Al momento si sta procedendo con i rilievi fotografici prima di rimuovere la persona deceduta: non si conosce ancora la sua identità. Pertanto salgono a nove i morti (tra cui un neonato e due bimbi) per la frana che ha colpito, 4 i feriti e 230 gli sfollati. La prima vittima identificata è stata la 31enne Eleonora Sirabella, tra i morti anche un neonato di appena 21 giorni e i genitori del piccolo: un’intera famiglia spazzata via dalla frana. Identificati anche due fratellini di 11 e 6 anni, Francesco e Maria Teresa: si ...