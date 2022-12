Cuochi | maggiordomi | violini | oro e un mare di alcol | la vita dei vip negli stadi in Qatar

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 dicembre 2022) C’è un mondo parallelo, in. Il mondo dei Vip. Una sigla che va intesa in stampatello. Perché seguendo i cartelli Vip verso glidel Mondiali infili una corsia preferenziale per il libero a accesso a più o meno tutto. Anche solo per arrivarci, alloo: per un comune possessore di biglietto è “impossibile avvicinarsi con un’auto privata a meno di tre chilometri”, racconta El Mundo. I media hanno un pass speciale per avvicinarsi, ma sono gli unici. Beh, non proprio gli unici”. Perché, appunto, ci sono i VIP. Colorati di nero e oro le zone VIP deglidel Mondiale sono “un paradiso del lusso”. In“la parola lusso acquista un’altra dimensione. Chi è stato dentro, lo descrive con continui gesti di incredulità. All’interno di queste aree, che sono enormi, ci sono a loro volta diverse ...