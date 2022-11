Sanità digitale e servizi | l’evento di Formiche

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 novembre 2022) Mercoledì 30 novembre, a partire dalle ore 17.00, si terrà presso il Montecitorio Meeting Centre,dal titolo “Unaequa, trasparente e facile”, organizzato dain collaborazione con Doctolib. Il convegno intende avviare una riflessione sul ruolo deidigitali in, con l’obiettivo di promuovere un confronto sull’attuale assetto del SSN, capace, attraverso questi strumenti, di rafforzare l’assistenza di prossimità, rispondendo ai bisogni del cittadino-paziente e alle necessità dei professionisti della salute per un modello inclusivo e sostenibile. Questo perché la pandemia ha accentuato il bisogno di ripensare, in parte, il Sistema Sanitario Nazionale e i modelli di organizzazione territoriale. A questo proposito, le risorse del Next Generation EU declinate nella ...