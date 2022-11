Panico allo stadio | entra in campo e prende il portiere a bastonate | VIDEO

(Di domenica 27 novembre 2022) Episodio folle, in Turchia. Durante la partita tra Goztepe e Altay, valida per la quindicesima giornata della seconda divisione turca, un tifoso ha perso la testa. Il match era stato inizialmente sospeso: dal settore ospiti erano partiti petardi che avevano colpito le tribune. Un’ambulanza èta inper soccorrere i feriti, poi l’episodio folle. Un tifoso del Goztepe èto in, scavalcando le recinzioni e si è scagliato contro ilavversario. Una volta arrivato alle sue spalle lo ha colpito ripetutamente con la bandierina, l’intervento della Polizia è stato decisivo per fermare l’uomo. La partita è stata interrotta e poi rinviata. Le due squadre adesso rischiano pesanti conseguenze per le prossime partite. Il Goztepe occupa la ...

