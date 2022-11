Primo gol di Lewandowski al Mondiale | sfrutta l’errore dell’Arabia e scoppia in lacrime VIDEO

(Di sabato 26 novembre 2022) Roberttrova il suogol al. L’attaccante della Polonia ha siglato la rete del 2-0 contro l’Arabia Saudita dopod’impostazione di Al Malki e ha messo in rete il pallone del raddoppio. L’attaccante del Barcellona èto in, mentre i compagni lo hanno abbracciato. In Russia rimase a secco, in Qatar all’esordio ha sbagliato un rigore. Oggi, dopo un palo,si scrolla di dosso un peso enorme. SportFace.

...parere resta leggermente favorito in una sfida che si preannuncia più equilibrata del previsto e che potrebbe rimanere bloccata almeno fino altempo. Non sorprenderebbe se il numero dei...... siglando la rete che a finetempo ha di fatto deciso la sfida. Tutti felici e contenti Solo ... Crediamo però che il Marocco gli darà filo da torcere in un match da meno di trecomplessivi . ...Tradita dalla sterilità dell'attacco, la Tunisia vede più lontana la qualificazione agli ottavi del Mondiale, battuta da un'Australia tutta orgoglio e corsa, in gol al 23' del primo tempo con Duke e p ...GOL! POLONIA-Arabia Saudita 2-0, rete di Lewandowski. Si interrompe finalmente la maledizione del bomber polacco, che trove la sua prima rete in un Mondiale: erroraccio di Al Malki… Leggi ...