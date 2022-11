Inter | la Curva Nord allo scoperto | “non siamo mostri | ecco la verità”

(Di sabato 26 novembre 2022) Ladell’ha deciso di uscirein relazione alla decisione di svuotare il settore dopo la notizia della morte di Vittorio Boiocchi, capo ultras nerazzurro ucciso in un agguato. Secondo la denuncia di alcuni tifosi, all’della partita contro la Sampdoria, i supporter nerazzurri avrebbero obbligato altri tifosi ad abbandonare il settore, anche con la forza. Sulla vicenda è stata anche aperta un’inchiesta. A distanza di quasi un mese, laha deciso di uscire, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato su Facebook. “Fratelliisti, torniamo oggi, dopo una pausa di riflessione, ad affrontare i fatti accaduti durante la partita ...

Sin dal primo tempo però si nota qualcosa di strano, dallaNord dell'non arrivano i consueti cori di incoraggiamento. Il motivo è presto spiegato, poco prima del fischio d'inizio è ...Il comunicato dellaNord dell'dopo i fatti della Sampdoria: "Ci dipingono come mostri, ma non lo siamo" Tramite un post pubblicato su Facebook laNord si esprime sui fatti diSampdoria, un mese ...Il comunicato della Curva Nord dell'Inter: i tifosi allo scoperto sul fatti accaduti all'intervallo della partita di campionato contro la Sampdoria ...Sulla pagina Facebook L'Urlo della Nord, gli ultras nerazzurri fanno sentire la propria voce su quanto accaduto in Inter-Sampdoria dopo la notizia della morte di Boiocchi ...