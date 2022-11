Lavoro | Osservatorio Confsal | Ispezioni indispensabili | ma non sufficienti

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - “Non si può pretendere di abbassare il numero degli incidenti e degli ammalati professionali solo puntando sulla repressione e sulleche ovviamente sonoma pensiamo che il coinvolgimento di tutti gli attori all'interno delle aziende, a cominciare dai lavoratori, sia la ricetta giusta per integrare la vigilanza degli ispettori con la partecipazione dei lavoratori”. A dirlo è Giovanni Luciano, presidentedella Sicurezza, in occasione del meeting “Safety” che si è svolto oggi a Bologna durante la fiera "Ambiente". I numeri parlano chiaro, quello fatto fino ad oggi non basta. “Proponiamo un ‘Polo unico della sicurezza e salute' in Italia che coordini tutte le competenze frastagliate che ci sono oggi ...

Adnkronos

