Giappone - Germania 2 - 1 | parte la festa | ma dopo spalti perfetti e origami nello spogliatoio

(Di giovedì 24 novembre 2022) I tifosi,i comprensivi festeggiamenti per l'incredibile successo, hanno rimesso le tribune in ordine, come i loro campioni gli spogliatoi. In patria si esultava nelle strade, mail verde ...

I tifosi, dopo i comprensivi festeggiamenti per l'incredibile successo, hanno rimesso le tribune in ordine, come i loro campioni gli spogliatoi. In patria si esultava nelle strade, ma dopo il verde ...Lo ha detto il centrocampista della Roma, Nemanja Matic, in conferenza stampa in, dove i ... Poi un messaggio alla nazionale giapponese, reduce dalla vittoria sullaai Mondiali: "Mando ..."Parliamo di un grandissimo professionista, uno che era dentro al 100% su ciò che doveva fare. Yuto curava davvero sempre ogni singolo dettaglio. Dagli allenamenti sul campo, ...Ancora una volta il Giappone ha dato l'esempio e - dopo la vittoria storica di ieri contro la Germania nel primo match dei Mondiali Qatar 2022 - ha ...