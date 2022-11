LIVE Italia-Ungheria 8-2 | Europei curling femminile in DIRETTA | azzurre sul velluto a metà gara

(Di lunedì 21 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-GERMANIA DIDALLE 16.00 LADI-DANIMARCA DIDALLE 20.00 LADI-TURCHIA DIDALLE 8.00 13.29 NOOOOO!!!!! Il draw di Bernadett Biro dà i primi due punti all’8-2 dopo 5 end. 13.25 Non riesce la doppia bocciata a Stefania Constantini, l’può marcare due punti. 13.23 Con il take out di Bernadett Biro l’piazza una stone a punto a due tiri dal termine dell’end. 13.19 Buon draw di ...

OA Sport

