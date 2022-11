Lautaro | «Un sogno giocare insieme a Messi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 novembre 2022) Le parole diMartinez all’Inter Media House: «Mondiale? Io cerco di fare quello che ho imparato per dare il mio contributo»Martinez è intervenuto su Where are you from?, il nuovo format di Inter Media House. Di seguito le sue parole sull’Argentina, alla vigilia dell’inizio di Qatar 2022– «Il mio calciatore preferito èperché gioco con lui dopo averlo visto in tv. Ho realizzato unquando ho cominciato a far coppia con Leo in nazionale». PRESSIONE – «Si vive in maniera simile rispetto all’Italia e me ne sono accorto immediatamente quando sono arrivato all’Inter. Qua c’è passione, come succede in tutte le grandi squadre. Se sento la pressione in vista del Mondiale? Sicuramente perché sappiamo cosa significa l’Argentina per la storia del calcio, quello che ha ...