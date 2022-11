Inter | corsa per un centrocampista americano | chi è e quanto costa

(Di venerdì 18 novembre 2022) L’si sta proiettando per il mercato di gennaio e non solo. Oltre a programmare alcune uscite, sta pensando a quali entrate possono essere fatte per migliorare la rosa di mister Inzaghi. Servirà tutto l’aiuto possibile per battere il Porto e ritornare ai quarti di finale di Champions League dopo 11 anni. Stesso numero per L'articolo

Eurosport IT

... sa di poter contare su elementi di grandee fisicità. In mezzo al campo il faro è Anguissa , ... A proposito di porta, a difendere i pali c'è Onana che all'ha tolto il posto a un totem come ...Evidentemente però conviveva con il dolore, lanon era delle migliori dal punto di vista ... Ad ogni modo l'entità andrà accertata con esami che lo staff medico dell'farà quando Correa ... Calciomercato Juventus in pole per Vicario. Inter in corsa per Musah, il Milan per Aouar Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma, giornalista, ha analizzato così il 6-1 dell'Inter sul Bologna: "Ci è voluto un gol realizzato da Lykogiannis con il sedere per ...