Risolta la grana traffico al McDonald’s | via i semafori | arriva la rotatoria

(Di giovedì 17 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSe ne sentiva la necessità. I residenti della zona hanno pagato per troppo tempo le conseguenze del ‘panino americano’ in salsa beneventana, e non solo loro. Perché la viabilità attorno alla sede cittadina del colosso statunitense del panino con l’hamburger era un problema che riguardava tutti coloro che erano costretti a ‘circumnavigare’ ile pure quelli che volevo andare proprio lì a mangiarsi un panino e bere una bibita oppure ritirare il prodotto al McDrive. Insomma, sin dal primo giorno della sua apertura, il ristorante fast food ubicato tra via Vetrone e via Nenni ha provocato problemi di circolazione automobilistica – non sempre ed a tutte le ore, ma spesso la sera e sempre nel weekend – palesando una mancanza di programmazione e visione in sede di concessioni di autorizzazioni e pianificazione urbanistica. Adesso il Comune ...