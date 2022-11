Guerra Ucraina-Russia | missili caduti in Polonia | due vittime Mosca | “Non sono i nostri” A Varsavia convocato il comitato di sicurezza Pentagono | “Pronti a difendere ogni centimetro di territorio Nato”

Lain, le tensioni globali: cosa c'è da sapere Tentativi di dialogo - I dieci punti di Zelensky per la pace Il G20 di Bali - Xi: "Non usare cibo ed energia come armi" Interattivi - ...La Nato ha più volte ripetuto di non voler partecipare con proprie truppe allain. L'Aeronautica militare italiana è presente in Polonia con una task force di quattro caccia ...Due due missili russi lanciati contro l’Ucraina sarebbero caduti su Przewodow , un paese polacco vicino alla frontiera ucraina. Quindi in ...La Nato ha più volte ripetuto di non voler partecipare con proprie truppe alla guerra in Ucraina. “Il presidente del Consiglio polacco Mateusz Morawiecki ha convocato una riunione urgente del Comitato ...