Migranti e Ong | le nuove regole del governo | soccorso solo in caso di pericolo | multe e sequestro della nave

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il piano del Ministero dell'Interno guidato da Matteo Piantedosi: rafforzare gli accordi bilaterali per i flussi e i rimpatri. Le ong dovranno sottoscrivere un codice di condotta per entrare nelle acque italiane

Che avrà al suo interno anche un nuovo codice di condotta per le. Per entrare nelle acque ...inviare segnalazioni luminose per agevolare la partenza e l'imbarco di natanti che trasportano"...Perciò il ministro Piantedosi è libero di considerare le navicome punto di primo ingresso e, ... "chiederò quale accordo dice che quelli italiani sono i porti dove devono sbarcare tutti iIn alto mare, letteralmente. È ancora crisi tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori. Parigi attacca di nuovo, Roma tiene il punto e cerca di ricucire. E intanto il ...Oggi a Bruxelles, Antonio Tajani squadernerà sul tavolo europeo il lungo cahier de doléances dell’Italia sull’emergenza migranti. Il ministro degli Esteri, che ...