Borsa | Europa stabile | Milano +0 | 56%

L'sta predisponendo i primi schemi di certificazione di servizi cloud e delle tecnologie 5G e l'Italia si deve far trovare pronta a questo appuntamento' ha commentato il Direttore di ACN ...Le Borse europee si confermano positive e stabili con l'avvio di Wall Street. Lo stoxx 600 guadagna oltre un quarto di punto con i titoli legati ai prodotti di prima necessità in evidenza. Tra le ...700 milioni sono stati persi nei primi giorni di contrattazione post aumento di capitale e la banche vale oggi in borsa 1,8 miliardi di euro. Dei nuovi fondi la fetta più larga è stata messa dal ...A urne chiuse ma ancora “calde”, la maggioranza parlamentare è già chiara. La macchina istituzionale deve ancora prendere il via, un nuovo Parlamento si riunirà ...