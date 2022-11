LIVE Nadal-Fritz 6-73 1-6 | ATP Finals 2022 in DIRETTA | l’americano domina e batte uno spagnolo molto falloso

(Di domenica 13 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPRESENTAZIONE MATCH DI OGGI 7-6(3) 6-1 GAME SET AND MATCH! L’ennesimo errore della partita diregala la vittoria al debutto nelle!!!! 40-15 DUE MATCH POINT! Il nastro ferma la corsa del dritto di! 30-15 Risposta aggressiva con il rovescio incrociato del n.2 al mondo che non trova il campo. 15-15 In corridoio di pochissimo il rovescio in uscita dal servizio di. 15-0 Unsconsolato sbaglia il dritto in costruzione del punto. 1-5 Break! Con il terzo doppio fallo del game l’iberico manda lo statunitense a servire per il match! 40-ADrallenta,non fa una piega e lo ...

... Rafa guida 2 - 1 Si gioca oggi il gruppo Verde I due gironi delle ATP Finals 2022 Gruppo Verde Rafael(1) Casper Ruud (3) Felix Auger - Aliassime (5) Taylor Fritz (8) Gruppo Rosso Stefanos ...Sarà possibile vedere la sfida- Fritz anche in diretta streaming tramite Sky Go , il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRESENTAZIONE MATCH DI OGGI 20:52 Parte stasera la ricerca di Rafael Nadal dell’unico alloro mancante a livello ATP, la vittoria del Masters di fine stagione. Può ...Si chiude il programma della prima giornata delle ATP Finals 2022: al Pala Alpitour scendono in campo Rafa Nadal e Taylor Fritz nel secondo match del gruppo Verde. Statunitense avanti un set a zero (7 ...