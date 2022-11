Taekwondo | iniziano i Mondiali in Messico | otto azzurri in gara

(Di sabato 12 novembre 2022) La nazionale azzurra di, guidata dal presidente Angelo Cito, è arrivata a Guadalajara, in, dove domani con la cerimonia inaugurale prenderanno il via i Campionati. La più grande competizione organizzata dalla Worldriprende dopo lo stop forzato, a causa del periodo pandemico, e andrà avanti fino a domenica 20 novembre. Il Centro Acuático CODE Metropolitano, imponente palazzo dello sport situato a 1673 metri sopra il livello del mare, è pronto ad ospitare i 757 atleti iscritti dalle rispettive compagini nazionali provenienti da tutto il mondo. Tra di loroatletipronti e determinati a conquistare punti importantissimi per la corsa alle Olimpiadi di Parigi 2024 e a ripetere l’impresa di Simone Alessio, campione del Mondo in carica dopo ...

