In Afghanistan i talebani hanno vietato alle donne l’accesso a palestre | parchi e luna park

(Di venerdì 11 novembre 2022) Lesono sempre più fuori dallo spazio pubblico in. Dopo il disimpegno statunitense e l’instaurazione del regime talebano, l’emarginazione femminile è tornata triste protagonista nel Paese. Questa settimana, attraverso un nuovo “editto”, idi entrare inpubblici edella capitale Kabul, proprio pochi mesi dopo aver impostoseparato per genere in questi luoghi. Una misura, questa, che si va aggiungerealtre (terribili) a cui leafghane sono già costrette a sottostare, come quella che vieta loro di viaggiare senza un accompagnatore di sesso maschile o quella ...

Figlia della crisi inè invece l'organizzazione fondata da sette donne che hanno trovato protezione in Italia nell'agosto 2021 dopo la presa di Kabul da parte dei. Associazione ...... e aver osservato che le loro prospettive sono totalmente incerte, a causa dei decreti ''apparentemente casuali dei", ha evidenziato come per le donne inla realtà ormai è fatta ...L'ennesimo schiaffo alla libertà delle donne in Afghanistan: per loro è vietato l'accesso nei parchi pubblici e nei parchi di divertimento.Afghanistan, nuovo divieto per le donne introdotto dai talebani. Vietato l'ingresso ai parchi pubblici e ai parchi divertimento.