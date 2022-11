Salerno | venerdì 2 dicembre l’accensione delle Luci d’Artista

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno acceseledi. La spettacolare esposizione d’arte luminosa nei parchi, piazze e strade cittadine durerà fino alla fine del mese di Gennaio 2023. Numerose le novità di questa edizione con nuove installazioni e tanti eventi collaterali di cultura, spettacolo e shopping. Come fin dalla prima edizione le lampade saranno a led a basso consumo energetico., organizzata dal Comune dicon il sostegno della Regione Campania, è unamanifestazioni più popolari ed attese d’Italia. L’evento genera, oltre che un clima di festa ed allegria, importanti ricadute economiche ed occupazionali per il territorio. Nei prossimi ...

iLMeteo.it

Milano. La regina italiana del rock è tornata. Esce11 novembre "Reloaded 1974 to 1983" per l'etichetta Nar International distribuita da Warner ..."Donna come me" (scritto da Albertoe ...Domani mattina al tribunale per i minorenni dil'interrogatorio di garanzia della ragazza di 16 anni che, nella serata di lunedi' scorso, avrebbe ucciso a coltellate la nonna 76enne a Paestum, nel Salernitano. L'adolescente, dopo quanto ... Meteo Salerno : oggi nubi sparse, Venerdì 11 poco nuvoloso, Sabato 12 nubi sparse