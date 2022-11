(Di mercoledì 9 novembre 2022) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta nel derby, lanon va oltre l'1-1 contro ilal Mapei Stadium dopo essersi illusa nel finale di gara. Si sbloccano i due centravanti, ma il punto soddisfa solo Dionisi e lascia l'amaro in bocca a Mourinho. La prima conclusione del match è dell'ex Frattesi che al 16? ha lo spazio per il tiro e non ci pensa due volte: Rui Patricio smanaccia in corner. Al 28? ci prova Harroui: palla alta. Lacontrolla il possesso palla (60%) ma fatica a costruirsi occasioni pulite da gol. Al 32? una ripartenza è la chance più nitida del primo tempo: Zaniolo guida una il contropiede due contro due e mette in porta Shomurodov ma l'uzbeko – schierato al posto die Belotti – è poco lucido e calcia su Consigli. Il ...

La Provincia di Cremona e Crema

..., Traore (16' st Kyriakopoulos). All. Dionisi. Arbitro: Feliciani di Teramo Ammoniti: Marin (E), Fazzini (E). Gara vivace in Cilento: in una decina di minuti a PiatekOkereke con ...Ladell' Anaune passa dai piedi di Micheli, che ristabilisce la parità in apertura di ... Cartellino rosso anche pere Anzelini, in seguito a un momento di tensione in campo. IL QUADRO ... Pinamonti replica ad Abraham, Sassuolo-Roma 1-1 - La Provincia REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Dopo la sconfitta nel derby, la Roma non va oltre l’1-1 contro il Sassuolo al Mapei Stadium dopo essersi ...