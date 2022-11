(Di mercoledì 9 novembre 2022) Un nuovo capo di accusa per, già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro: I carabinieri, su disposizione dei pm di Velletri, gli hanno notificato oggi l’atto di conclusione delle indagini per uccisione di, in concorso con il padre Ruggero.si è visto notificare il provvedimento nel carcere di Viterbo, dove è rinchiuso. “di” l’ipotesi di reato. A insospettire gli investigatori il ritrovamento, all’interno del suo cellulare, di alcune fotografie dimorti, uccisi con un fucile. L’indagine della Procura di Velletri è partita dall’analisi di cinque telefoni dei due fratelli sequestrati nell’ambito degli accertamenti per l’omicidio di Willy, avvenuto ...

TPI

... della valorizzazione del benessere animale, delle segnalazioni di maltrattamentoanimali. ... e al riguardo si invitano fin da ora tutti coloro che sono a conoscenza di eventuali...... nonostante le denunce sempre più numerose, documentate e autorevoli di abusi e, ...diventano un problema secondario rispetto alla riaffermazione del controllo sulle frontiere e... “Maltrattamenti sugli animali”, nuove accuse per Marco Bianchi: in un video spara a una pecora I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, un giovane per il ...E' il commissariamento del centro di Desio il primo provvedimento della Federazione ginnastica in seguito alle denunce a mezzo stampa di maltrattamento psicologico subito da due ex farfalle. La delibe ...