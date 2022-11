Antonino si chiude in magazzino con Antonella e fa arrabbiare Edoardo

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 8 novembre 2022) Ieri sera, lunedì 7 novembre 2022, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. Una lunga serata per i concorrenti. E per alcuni di loro non è stata per niente semplice. Tra i vipponi che hanno dovuto affrontare un appuntamento complicato c’è stata senza dubbioFiordelisi che si è messa a confronto con quello che oramai possiamo definire come il suo ex fidanzato. Dopo la puntata, l’influencer è andata completamente in crisi sfogandosi prima con Nikita Pelizon e poi conSpinalbese. GF Vip 7,Fiordelisi eSpinalbese si rinchiudono nelsi sono rinchiusi neldella casa per poter parlare. La Fiordalisi si è sfogata con Spinalbese parlando proprio dell’ex ...