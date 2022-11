Calcio | Serie A 2022-2023 | vittorie di Bologna | Monza e Fiorentina

(Di domenica 6 novembre 2022) Sono tre i match giocati tra le 12.30 e le 15.00 e validi per la 13ma giornata delladidi. Nel lunch match delle 12.30 ilrimonta e batte il Torino per 2-1: vantaggio ospite grazie al rigore realizzato da Lukic al 26?, ma i felsinei rimontano nella ripresa con le marcature di Orsolini al 64? e Posch al 73?. Alle ore 15.00 torna al successo il, che piega per 2-0 l’Hellas Verona: i brianzoli approfittano del rosso diretto rimediato da Magnani al 27?, che lascia così gli scaligeri in dieci, e nella ripresa centrano i tre punti grazie ai gol di Carlos Augusto al 68? e di Colpani al 90?. Sempre alle ore 15.00 lapassa ...

RaiNews

TORINO - L'allarme per Dusan Vlahovic suona sempre più forte. Il centravanti bianconero non se l'è sentita di rispondere presente per il big match contro l'Inter alzando bandiera bianca. Il problema, ..."Siamo felici di questa continuità". GENOVA - "Siamo felici di questa continuità e quando hai questa attenzione riesci a fare la differenza in ogni partita. Sono contento per i ragazzi che hanno ... Calcio Serie B: Como-Venezia, segui la diretta testuale 'Siamo felici di questa continuità'.GENOVA (ITALPRESS) - 'Siamo felici di questa continuità e quando hai questa attenzione riesci a fare ...MILANO - Inzaghi l’anti-Juve. Ovvio che sia un’etichetta difficile da sostenere, tenuto conto che il bilancio delle sfide con la Signora è comunque negativo: 7 vittorie contro 9, in 18 incroci. Ma res ...