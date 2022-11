TuttoAndroid.net

ha presentato questa settimana lo smartphone A17x , una variante ancora più economica dell'entry levellanciato il mese scorso. Confrontacon A17x I due dispositivi sono sostanzialmente identici, per abbassare ulteriormente il prezzo A17x dispone di una singola fotocamera posteriore da 8MP (al posto della configurazione 50+2MP ...Il nuovo smartphone, che rappresenta l'evoluzione dell'A16, è stato presentato ufficialmente in Malesia, mercato in cui sarà in vendita inizialmente. Il dispositivo, che ha una scheda tecnica molto di base,... OPPO A17: il nuovo entry level arriva in Europa, ecco prezzo e specifiche Hp OPPO A17 hadir melengkapi OPPO Series sebagai salah satu seri OPPO yang laris di pasaran. Hp OPPO A17 resmi rilis di Indonesia pada Jumat (21/10/2022), dan sudah dapat dipesan sejak 24 Oktober lalu ...Daftar harga HP OPPO termurah kali ini juga kedatangan nama baru, yaitu OPPO A17. HP ini dibekali prosesor Helio G35, kamera 50MP, serta kapasitas RAM yang bisa diperluas hingga 8GB. OPPO A57 ...