(Di lunedì 31 ottobre 2022) (Adnkronos) – Le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di moltiin tutto il mondo. Per arginare l’ormai dilagante fenomeno del– quasi 250mila alunnihanno saltato 30 o più giorni di scuola – l’amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l’impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all’interno di un campus virtuale, con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

Tuttavia, ha vintoEthereum nel confronto della velocità delle transazioni. L'azienda ... utilizzando asset e servizicome NFT , DApp e smart contract. È cresciuta fino a raggiungere un ...Telegram ha iniziato la sua avventura nele nelle criptovalute con la speranza di lanciare una ... Dopo aver perso una battaglia giudiziaria nel 2020la Securities and Exchange Commission ... Il Web3 contro l’assenteismo degli studenti giapponesi (Adnkronos) - Le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l’ormai dilagante fenomeno dell’ ...Web3 Builders, insieme a OpenSea, annuncia un finanziamento iniziale di 7 milioni di dollari e il lancio di TrustCheck, uno strumento gratuito di prevenzione delle truffe per chiunque effettui transaz ...