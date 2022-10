Milan | la richiesta di Bennacer

Milan News 24

Inoltre, era stato condannato per aver sferrato un pugno, nel derby- Inter del 15 febbraio ... La misura cautelare è stata emessa dal gip di Milano sudel sostituto procuratore Leonardo ...a cui lo stesso Bologna si era opposto, e comunque la Lega ha deciso di far giocare ... Tonali e Leao sono il braccio e la mente delspavaldo che insegue i partenopei e, prima di ... Calciomercato Milan: la richiesta dello Spezia per Kiwior Leader tecnico riconosciuto. Ismael Bennacer si è preso il Milan con una crescita sotto tutti i punti di vista. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 va avanti, la richiesta ...Il Milan sarebbe molto interessato a questo talentuoso difensore ma deve fare i conti con la richiesta del Benfica che chiede una cifra attorno ai 70 milioni di euro. Oltre a trovare una quadra ...