Cristiano Lucarelli | «Mi dà fastidio essere ricordato più per le mie idee politiche che per i gol»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 30 ottobre 2022) La Vanguardia intervista, storica bandiera del Livorno che non ha mai nascosto la sua inclinazione politica a sinistra.racconta che però non è affatto felice dipiù per questo che per quanto fatto in campo, come calciatore. «Ammetto che mi dàche si sia detto tanto sui miei ideali, che tra l’altro non nego. Ma penso che la mia prestazione da marcatore nonostante non abbia giocato per nessun top club sia stata abbastanza importante da dargli più valore». In effetti,ha firmato 240 gol, la metà con il Livorno, con cui è stato anche capocannoniere in Serie A con 24 gol nel 2005, uno in meno della Scarpa d’Oro condivisa da Thierry Henry e Diego Forlán. È anche riuscito a portare la squadra in Uefa per la ...