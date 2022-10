Va in piazza per intervistare Boldrini? Pestata e cacciata | orrore-sinistro | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il 25 settembre li ha incattiviti assai. L'avvento di un governo di destra per scelta popolare sta facendo impazzire le sinistre che ora se la prendono pure con i giornalisti. Anzi, una cronista, per giunta di destra. Lo fanno anche usando gli immigrati. A Roma c'era una manifestazione indell'Esquilino. Organizzata dai cosiddetti pacifisti della domenica, quelli che strillano contro le violenze altrui pretendendo di avere pure ragione. Di fronte a loro si è materializzata Francesca Totolo, cronista del Primato Nazionale, che si è beccata manate in faccia per impedirle dicol videotelefono qualcuno dei partecipanti al raduno. Non l'avesse mai fatto. Voleva solo sapere che cosa contestano le Ong sugli accordi tra Italia e Libia in materia di immigrazione. E' bastato davvero poco per sentirsi mettere le mani addosso. E ...