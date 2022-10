Guerra nucleare | Biden avvia piano per fornire nuove bombe più moderne alle basi Nato in Europa

È il 246° giorno diin Ucraina. L' Italia ha fatto una "mossa ostile" estromettendo gli esperti russi dal ... che hanno simulato la risposta a un attacconemico. Il ministro della Difesa ...Kiev potrebbe tentare di usare il ricattoper ottenere sempre più sostegno finanziario e militare dall'Occidente: lo afferma il ministero degli Esteri russo. Secondo le autorità filorusse sarebbe stata colpita da un attacco con droni ...Lo stato maggiore delle forze armate di Kiev non esclude che la Russia possa far esplodere la centrale nucleare di Zaporozhzhia.La Duma di Stato, la Camera bassa dell’Assemblea Federale della Federazione Russa, ha approvato in prima lettura una riforma per inasprire la legge che vieta la cosiddetta “propaganda” Lgbt. La notizi ...