Pattinaggio artistico | parte a Skate Canada 2022 la cavalcata di Sara Conti-Niccolò Macii

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo una stagione di assestamento si comincia a fare veramente sul serio. Sono pronti, coppia d’azzurra pronta a disputare per la prima volta in carriera, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix diin scena questo fine settimana a Mississauga, in Ontario. Un percorso molto bello quello condotto dagli allievi di Barbara Luoni fino a questo momento, cominciato ad aumentare vorticosamente di giri durante l’annata sportiva 2020-2021 e ben assestata in quella successiva, dove è arrivato l’esordio nella competizione itinerante (settimo posto al Gran premio D’Italia di Torino) e la settima piazza ottenuta ai Campionati Europei di Tallinn ...

Comincia con una serie di buoni risultati la spedizione dell'Italia ai World Skate Games 2022 di scena a Buenos Aires, Argentina. Nel, in cui va in scena per primo il programma dei mondiali, tutti gli azzurri in gara nello style dance si piazzano nelle prime cinque posizioni della classifica provvisoria che si ...Non ha tradito le aspettative invece la Campionessa Mondiale Natalia Baldizzone Morales , un vero fenomeno capace di spingersi oltre quota 65, nello specifico 65.10 (35.34, 29.76) impreziosendo la sua ...Nel pattinaggio artistico, in cui va in scena per primo il programma dei mondiali, tutti gli azzurri in gara nello style dance si piazzano nelle prime cinque posizioni della classifica provvisoria che ...In tutto 17 medaglie per i giovani atleti del Pattinaggio Artistico Il Ponte, che ha organizzato la manifestazione, con circa 130 ragazzi in gara Domenica scorsa presso il pattinodromo di via di Valdi ...