Milan a valanga a Zagabria 0-4 | ottavi a un passo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Grande prova delche demolisce la Dinamo al Maksimir, vince 4-0 e torna al secondo posto del gruppo E di Champions con una lunghezza di vantaggio sul Lipsia. Dopo 10' di sofferenza, i rossoneri vengono fuori e segnano con Gabbia. A inizio ripresa Leao semina la difesa croata e fa 2-0. Tonali si procura un rigore e Giroud realizza per la terza rete del. Uno sfortunato autorete di Ljubicic chiude la gara sul 4-0 per la squadra di Pioli. Occorrerà non perdere con il Lipsia per passare il turno.