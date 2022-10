Inter Viktoria Plzen 2-0 LIVE | palo di Mkhitaryan

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Allo Stadio San Siro, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi2-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Iniziativa– Gran recupero di Bastoni su Bassey, che si era involato palla al piede verso la porta di Onana. 3? Tentativo– Cross di Dimarco per Lautaro Martinez, l’argentino anticipato al momento del colpo di testa da Pernica. 8? Ripartenza– Barella cerca il filtrante per Dumfries, l’esterno non arriva ...