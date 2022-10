Immigrazione clandestina nel salernitano | i dettagli dell’operazione e gli indagati

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania e della Stazione di Pollica hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, nei confronti di tre: uno, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; uno, sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora; uno, sottoposto alla misura del divieto di dimora, per i reati di associazione a delinquere finalizzata a commettere reati di favoreggiamento della permanenza illegale di cittadine moldave. Agli stessi è stato contestato di trarre un illecito profitto dal reclutamento e dalla destinazione di donne straniere presso alcune famiglie, in qualità di badanti, senza regolare permesso di soggiorno. In particolare, le cittadine di origini moldave, a gruppi composti mediamente da 40-50 donne, ...

