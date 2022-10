Ribery | lacrime e standing ovation | il saluto all’Arechi | VIDEO

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il giorno dopo l'annuncio dell'addio al calcio, Franckè stato omaggiato dal pubblico dell'Arechi prima di Salernitana-Spezia. Un giro di campo davvero emozionante, in cui il francese non è riuscito a trattenere le

Il calcio si inchina al campione Ribéry e quasi gli asciuga le, gli fa coraggio. I ... Una menzione speciale la meritaper l'attaccamento dimostrato alla nostra maglia'. Antonio Positano :...Et voilà, scarpini appesi al chiodo tra lecalde di chi era visibilmente commosso e provato ... Peradesso inizierà una seconda vita calcistica sempre nelle fila del club granata, dove ...Facebook Twitter WhatsApp E’ il giorno della commozione e dei saluti allo Stadio Arechi di Salerno per l’ultimo giro di campo di Franck Ribery, che a quasi 40 anni ha dovuto dire addio al calcio gioca ...Il francese, amato dai tifosi per l'attaccamento alla squadra, subito nello staff di Nicola. E Mazzocchi lo imita: l'Inter osserva ...