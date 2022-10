Gasperini | «Non avevamo mai affrontato una squadra così forte»

(Di domenica 23 ottobre 2022) Prima sconfitta in casa dell’Atalanta contro la Lazio che riesce a violare il Gewiss stadium anche senza Immobile. Una vittoria meritata, quella dei biancocelesti, che hanno imposto il loro gioco., a fine partita, analizza la sfida ai microfoni di DAZN rendendo onore al merito degli avversari. Sulla partita «Sconfitta che ci può aiutare a migliorare, abbiamo subito i dai e vai soprattutto nel primo tempo. Globalmente il problema principale è stato quella di recuperare palla anche se abbiamo fatto meglio nella ripresa». Su Demiral «Demiral ha fatto la sua partita, non siamo riusciti a togliergli il pallino del gioco, ci siamo riusciti solo nel secondo tempo ma per larghi tratti della partita ha fatto bene». Sulla Lazio «Questa partita ci deve far crescere, nonmaiuna...

... il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero, ha parlato del calciatore dell'Inter, Robin Gosens,... adesso sta giocando con continuità, speriamo possa raccogliere tutte le soddisfazioni cheè ...... in mezzo solo la sconfitta interna contro l'Atalanta di Gian Piero. Di contro, gli azzurri del grande ex Luciano Spalletti sono reduci dalla conquista dei tre punti conquistati,senza ...Intervenuto in conferenza stampa a margine della partita contro la Lazio, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato del calciatore dell'Inter, Robin Gosens, escludendo un suo possibil ...La Lazio ha battuto questa sera l’Atalanta al Gewiss Stadium con il punteggio di 0-2, di fatto meritando pienamente il risultato, sia per capacità di gestione dello stesso che per la maggior quantità ...