La cagnolina è malata | David rinuncia ad un lavoro super pagato per starle accanto

(Di sabato 22 ottobre 2022) Talvolta gli animali diventano parte della famiglia e si comincia ad amarli come fossero esseri umani. Questa è la storia di un uomo che hato ad unper starealla suaDei è un preparatore atletico. Ex calciatore, Dei avrebbe dovuto seguire l’allenatore Massimo Castelli all’Avellino per L'articolo proviene da Leggilo.org.

Il tecnico infatti ha una cagna di 17 anni, ammalata. Non la vuole lasciare sola, vuole accudirla al massimo e questo viene prima del calcio e perfino, almeno momentaneamente, del lavoro. Il motivo l'ha spiegato lo stesso ex portiere su Facebook: deve prendersi cura della sua cagna. "Ci sono momenti nella vita in cui le scelte sono particolarmente difficili e alle varie ... Un legame più forte di tutto, anche di un'importante opportunità lavorativa. Il preparatore del portieri David Dei ...