Agenzia ANSA

... soprattutto quando il freddo e gli sbalzi di temperaturale possibilità di ammalarsi. ... così come fanno anche alcune forme di- 19 . Tecnicamente, essendo di origine virale, non si ...La curva dei casi di- 19 in Italia si flette ancora e diminuisce l'incidenza dei contagi. Una buona notizia, anche se negli ospedali continua ad aumentare il numero dei pazientiricoverati nei reparti ordinari. Stabili invece le terapie intensive. 22 ottobre 2022 Covid: aumentano i ricoveri, allerta per nuove sottovarianti - Italia Nessun decesso ma contagi in leggero aumento in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 620 ulteriori casi di positività al Covid (+ 52), di cui 534 diagnosticati con test antigenico. Sono st ...La curva dei casi di Covid-19 in Italia si flette ancora e diminuisce l'incidenza dei contagi. Una buona notizia, anche se negli ospedali continua ...