Pil | Bankitalia taglia stime per 2023 con rischi al ribasso

(Di venerdì 21 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Secondo il valore centrale delle nostre, in Italia il prodotto sarebbe marginalmente diminuito nel trimestre estivo, anche per effetto dei forti aumenti dei costi energetici e dell’incertezza sull’evoluzione della guerra in Ucraina. Al lieve calo della produzione industriale si aggiungono segnali di indebolimento nelle costruzioni. L’attività nel terziario sarebbe per contro rimasta stabile, grazie al contributo ancora positivo dei comparti turistico e ricreativo. Dal lato della domanda, la spesa delle famiglie è frenata dalla perdita di potere d’acquisto dovuta all’elevata inflazione. Le imprese intervistate fra agosto e settembre nell’ambito delle nostre indagini manifestano un maggiore pessi- mismo sulle condizioni per investire, connesso con la protratta incertezza”.Così la Banca d’Italia nel Bollettino economico di ottobre.Quanto alle ...

