Gazidis | «Siamo il Milan | serve avere ambizione di vincere»

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Quella scorsa è stata una stagione speciale per tutti noi:lo Scudetto dopo 11 anni è un’emozione molto importante per il Club e ricevere questo premio è un altro onore”. Lo ha detto Ivan, amministratore delegato del, durante i Gazzetta Sport Awards in cui la società rossonera ha ricevuto un premio per lo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.