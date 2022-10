Sconcerti | “Capolavoro di Pioli a Verona | l’ha gestita con il telecomando”

Ildi Bearzot e dei suoi figli, da Rossi a Tardelli, da Conti a Scirea… Come li ... Non a caso più tardi e a mente fredda,nella Storia del golparlerà di Bearzot come di una ...... su Tmw Radio, per il noto editorialista Mario. Tanti i temi affrontati, soprattutto ...per il mercato sufficienti Perché Dybala messo in stand - by dall'Inter Lukaku è undi ...Ecco le parole di Sconcerti a Pressing, discute del Milan ma soprattutto fa i suoi personali complimenti a Stefano Pioli.Il Milan domenica sera è uscito vincitore allo stadio Bentegodi contro l'Hellas Verona del nuovo tecnico Salvatore Bocchetti (ex della gara, tra l'altro).