Pagelle Parma-Bari 1-0 | voti e tabellino Coppa Italia 2022 2023

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ilvince soffrendo contro ile vola agli ottavi di finale dove affronterà l’Inter di Simone Inzaghi. Decisiva la rete di Benedyczak al 30?. Dopo un primo tempo dominato ilsi affida a Corvi, autore di tre parate decisive su Cheddira, Ceter e Vicari che tengono in vita la squadra di Pecchia.che paga il primo tempo insufficiente e esce sconfitto nonostante le grandi occasioni avute nel secondo tempo(4-2-3-1): Corvi 7, Del Prato 6,5, Balogh 5,5, Circati 6, Ansaldi 6,5 (1? st OosterWolde 6), Sohm 7, Juric 6, Coulibaly 5,5 (15? st Hainaut 6), Bonny 6,5 (1? st Vasquez 6,5), Benedyczak 6,5 (30? st Estevez 6), Charpentier 6 (1? st Sits 6,5). Allenatore: Pecchia 6.(4-3-1-2): Frattali 6, Dorval 6, Zuzek 5,5, Vicari 5,5, Ricci 6,5, Mallamo 5,5, Maita 6 (15? ...

E Pioli ha davvero il jolly turnover Ledi Empoli - Milan: Luperto determinato, Rebic ...00 Ascoli - Modena 1 - 2 14:00 Brescia - Cittadella 1 - 1 14:00 Pisa -0 - 0 14:00 Ternana - ......Roma anno di fondazione 1927 allenatore José Mourinho stadio Olimpico Leggi anche Ledi ...00 Ascoli - Modena 1 - 2 14:00 Brescia - Cittadella 1 - 1 14:00 Pisa -0 - 0 14:00 Ternana - ...Il Bari perde con la squadra B, ma non demerita. So che ci saranno tante critiche, ma penso che senza le miracolose parate di Corvi avremmo pareggiato, e con merito. Non perdiamo l'equilibrio. Frattal ...Le probabili formazioni di Parma-Bari: sedicesimi Coppa Italia 2022/2023. Ballottaggi, squalificati e indisponibili della partita ...