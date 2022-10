Calcio | malore durante l’allenamento per un calciatore della Montagna Pistoiese in seconda categoria

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Un, in, ha accusato unin campo,in preparazione del match di Coppa Toscana trae Cintolese. Il ventottenne infatti si è accasciato a terra improvvisamente e subito è stato soccorso da compagni e dirigentisocietà, che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. L’automedica così è intervenuta per rianimarlo, successivamente ilè stato trasportato in ospedale d’urgenza. Il paziente ha subito dunque un arresto cardiaco ed ora si trova nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Careggi di Firenze, in condizioni gravissime. SportFace.