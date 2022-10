Autovettura a fuoco nella notte a San Giorgio del Sannio | un’altra danneggiata

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel– Incendio di due autovetture poco dopo la mezza, in via delle Rondini, zona Sant’Agnese. Una Smart e una Fiat Punto lasciate in sostazona, sono state avvolte dalle fiamme. Il rogo ha colpito prima la Smart rendendola inservibile, e quindila Fiat che il pronto intervento dei Vigili dldel Comando Provinciale di Benevento ha salvato in qualche misura. Per i rilievi presenti anche i Carabinieri del Comando Provinciale. Dopo un primo sopralluogo dei Vigili delsi pensa che le cause del rogo possano essere di natura accidentale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.