Helga Prignitz-Poda in libreria con Frida Kahlo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Esotici ed esplosivi, sensuali e affascinanti, i dipinti digettano una luce complessa e spesso spaventosa sulla sua anima, la sua 'realtà interiore', come la chiamava lei. Alcune delle sue immagini sono diventate vere e...

Il giornale dell'Arte

Ecco le immagini - Claudia Giraud ACQUISTA QUI il libro "Frida Kahlo" di- Poda 1 of 8 Eventi d'arte in corso a Torino Dal 11/03/2022 al 23/04/2022 Dal 11/11/2021 al 25/04/2022 Dal 11/...Silvia Papa ACQUISTA QUI il libro "Frida Kahlo" di- Poda Eventi d'arte in corso a Ancona Dal 26/11/2021 al 08/05/2022 Dal 28/02/2022 al 22/05/2022 Dal 22/03/2022 al 26/04/2022 Frida Kahlo smascherata